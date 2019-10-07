«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК

«Творческое объединение цирковых коллективов» обратилось в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении генерального директора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщает RNS.

По мнению организации, Запашный, злоупотребив служебными полномочиями, нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тысяч рублей. Заявление было направлено в СК РФ 1 октября.

Как рассказала вице-президент объединения Виктория Ваганова, Цирк на проспекте Вернадского совершил две закупки юридических услуг на общую сумму 650 тысяч рублей для сопровождения иска к учредителю радиостанции «Говорит Москва» — компании «Ру. ФМ».

Обе закупки были произведены у единственного поставщика — Михаила Кузнецова

Ваганова отметила, что закупка юридических услуг для госнужд у единственного поставщика является нарушением антимонопольного законодательства. В заявлении также указано, что стоимость услуг несоразмерна средней рыночной стоимости аналогичных услуг, которая, согласно анализу, составляет от 30 до 60 тысяч рублей.

Кроме того, в штате цирка имеются юристы, чьи должностные обязанности предполагают сопровождение подобных исков, отметила Ваганова.

Также, по ее словам, слова бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко касались не цирка, а лично Эдгарда Запашного.

Ранее Большой московский цирк, гендиректором которого является Запашный, подал иск к учредителю радиостанции «Говорит Москва» — компании «Ру. ФМ» из-за высказываний Сергея Доренко в эфире шоу «Подъем» от декабря 2018 года. Доренко назвал Запашного звереубийцей, его коллег — живодерами-садистами, а цирк — пыточной. Кроме того, журналист рассказал, что ему якобы показали «обдолбанного медикаментами» тигра. 4 октября Арбитражный суд Москвы обязал радиостанцию опровергнуть слова Доренко и удалить фрагменты программы с данными высказываниями с сайта. При этом суд отказал в материальном требовании — цирк требовал взыскать с радиостанции 10 млн рублей компенсации.