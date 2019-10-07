На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Об этом сообщает RNS.

Информацию о подаче жалобы подтвердила вице-президент объединения Виктория Ваганова.

Объединение считает, что Запашный злоупотребил положением. В частности, цирк закупил сторонние юридические услуги на общую сумму 650 тыс. рублей для сопровождения иска из-за слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко . Хотя цирк имел своих юристов.

В результате этих деяний Запашный якобы нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тыс. рублей, добавила Ваганова.