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На Запашного пожаловались в СК России 

Газета.Ru + ещё 1 58 минут назад
На Запашного пожаловались в СК России
Фото: РИА Новости
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Об этом сообщает RNS.
Информацию о подаче жалобы подтвердила вице-президент объединения Виктория Ваганова.
Объединение считает, что Запашный злоупотребил положением. В частности, цирк закупил сторонние юридические услуги на общую сумму 650 тыс. рублей для сопровождения иска из-за слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Хотя цирк имел своих юристов.
В результате этих деяний Запашный якобы нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тыс. рублей, добавила Ваганова.
"Закупка для государственных нужд юридических услуг у единственного поставщика является нарушением антимонопольного законодательства", — подчеркивается в заявлении.
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Доренко , СКР , Радиостанция "Говорит Москва"
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