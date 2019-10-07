На Запашного пожаловались в СК России 

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Об этом сообщает RNS.
Информацию о подаче жалобы подтвердила вице-президент объединения Виктория Ваганова.
Объединение считает, что Запашный злоупотребил положением. В частности, цирк закупил сторонние юридические услуги на общую сумму 650 тыс. рублей для сопровождения иска из-за слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Хотя цирк имел своих юристов.
В результате этих деяний Запашный якобы нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тыс. рублей, добавила Ваганова.
"Закупка для государственных нужд юридических услуг у единственного поставщика является нарушением антимонопольного законодательства", — подчеркивается в заявлении.