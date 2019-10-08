Джим Керри показал карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.
На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".
"Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", — привел в своей каррикатуре цитату Керри.
Также актер в подписи к твиту назвал Трампа отцом-мошенником, делающим Зеленскому предложение, отказаться от которого невозможно.
The Fraudfather made Zelensky «an offer he couldn’t refuse». pic.twitter.com/qnFFNB5M32— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.