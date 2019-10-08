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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Джим Керри показал карикатуру на Зеленского и Трампа
Фото: Reuters
Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.
На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".
"Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", — привел в своей каррикатуре цитату Керри.
Также актер в подписи к твиту назвал Трампа отцом-мошенником, делающим Зеленскому предложение, отказаться от которого невозможно.
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Шоу-бизнес , В мире , Джим Керри , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
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