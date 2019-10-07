Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо имя мужчины, изнасиловавшего пятнадцатилетнюю Деми Мур 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Названо имя насильника Деми Мур
Фото: globallookpress.com
Деми Мур стала одной из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса в сентября 2019 года. Актриса представила свои мемуары Inside Out, на страницах было опубликовано столько всего сенсационного и неизвестного, что критики и поклонники Мур до сих пор продолжают обсуждать открывшиеся факты.
Мур потеряла ребенка, призналась, как тяжело переживала разрыв с Эштоном Кутчером, страдала от наркотиков и даже стала жертвой изнасилования. Последний факт она скрывала долгие годы и, рассказав о преступлении, предпочла оставить имя насильника в тайне.
Все случилось, когда Мур было всего 15 лет. Насильник был хорошо ей знаком — мать будущей актрисы считала его своим другом, и мужчина был вхож в их дом. В какой-то момент он позволил себе больше и надругался над школьницей. За молчание заплатил подростку 500 долларов, сообщает телеканал «360». Британское издание The Sun совместно с Radar.Online провели собственное расследование и выяснили личность преступника. Им оказался бизнесмен и владелец популярного клуба для знаменитостей Василь Дюма. Его заведение La Cage Aux Folles пользовалось популярностью у звезд, среди гостей видели Элтона Джона, Мишель Пфайфер, Сильвестра Сталлоне и многих других.
С Вирджинией Кинг бизнесмен познакомился в 1970 году и сразу положил глаз на ее дочь. Однажды он подкараулил школьницу и изнасиловал ее. Много лет после случившегося Деми считала себя виновной в этой истории.
Насильник старательно подливал масла в огонь. Спустя неделю после печальных событий он заявил девушке, что ее мать в курсе и даже потребовала денег за интим с дочерью.
«Каково это, знать, что твоя мать продала тебя за 500 долларов?» — делится своей болью актриса.
В мемуарах много рассуждений о случившемся, но она до сих пор не верит, что ее мать знала о страшном преступлении.
Василь Дюма умер в 1997 году, Вирджиния Кинг пережила его всего на год, пишет сайт argumenti.ru.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Teleprogramma.pro: последние новости
«Думала, что с ума сойду»: старшую дочь Бородиной экстренно прооперировали «Думала, что с ума сойду»: старшую дочь Бородиной экстренно прооперировали «Поздравляю новую жертву»: Лолита отреагировала на слухи о романе мужа «Поздравляю новую жертву»: Лолита отреагировала на слухи о романе мужа Внебрачный сын потребовал от модельера Вячеслава Зайцева пройти тест ДНК Внебрачный сын потребовал от модельера Вячеслава Зайцева пройти тест ДНК
Комментарии2
Шоу-бизнес , Другое , Элтон Джон , Сильвестр Сталлоне , Мур Деми , Эштон Катчер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным2
Обещанный удар: Турция начала бомбить Сирию
Обещанный удар: Турция начала бомбить Сирию21
Россия припомнила США убийство Кеннеди
Россия припомнила США убийство Кеннеди25
«Не стесняется»: Захарова объяснила уникальность Трампа
«Не стесняется»: Захарова объяснила уникальность Трампа69
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»6
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
00:56
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Армия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение