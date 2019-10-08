Вера Брежнева залезла в фонтан ради стильного снимка

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников стильной фотографией из фонтана. Исполнительница предстала в мокром обтягивающем платье в замысловатой позе, демонстрируя длинные загорелые голые ноги.

Одни фолловеры бывшей участницы группы «ВИА Гра» нашли её слишком худой и измождённой. Однако они оказались в меньшинстве. Большинство же поклонников певицы в комментариях не скупилось на комплименты: «Превосходная. И туфли, и цвет кожи медовый, прям как наш мёд, лайк», «Шоколадка», «Мегасексуальная», «Верочка, ты самая красивая», «Я в шоке», «Просто пушка-галушка», «Секс», «Огонь».