В Москве умерла участница КВН 

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова скончалась от онкологического заболевания, сообщил ее супруг Сергей Жариков на своей странице во «ВКонтакте».
«Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве», — говорится в сообщении.
В конце сентября Сергей Жариков на своей странице сообщил, что у его супруги обнаружили саркому желудка четвертой степени. По словам врачей, опухоль являлась неоперабельной. В связи с этим ей назначили курс лучевой терапии, за которым должны была последовать химиотерапия.
Согласно данным страницы Евгении Жариковой во «ВКонтакте», 10 октября ей должно было исполниться 40 лет. В публикации «Международного союза КВН» отмечалось, что у супругов есть две дочери.