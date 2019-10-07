Появились подробности исчезновения Бочкаревой

«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Бочкарева не выходит на связь после задержания.

По словам Ковалева, звезда сериала «Счастливы вместе» продолжает жить в своей квартире, но из дома не выходит, в том числе из-за болезни: в пятницу Ковалев рассказал, что у Бочкаревой на нервной почве поднялась высокая температура и парализовало половину лица.

Ковалев отметил, что Наталья Бочкарева не может уехать из Москвы из-за заведенного на нее уголовного дела.