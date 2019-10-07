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Появились подробности исчезновения Бочкаревой 

Рамблер 22 минуты назад
Адвокаты актрисы Натальи Бочкаревой запретили ей общаться с прессой после инцидента с задержанием. Об этом рассказал телеканалу«360» друг артистки, лидер группы «Пилигрим» Андрей Ковалев.
«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Бочкарева не выходит на связь после задержания.
По словам Ковалева, звезда сериала «Счастливы вместе» продолжает жить в своей квартире, но из дома не выходит, в том числе из-за болезни: в пятницу Ковалев рассказал, что у Бочкаревой на нервной почве поднялась высокая температура и парализовало половину лица.
Ковалев отметил, что Наталья Бочкарева не может уехать из Москвы из-за заведенного на нее уголовного дела.
Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Наталья Бочкарева, остановленная инспекторами ДПС в Москве, признается, что имеет при себе «остатки наркотических средств, кокаин». Позже стало известно, что у актрисы обнаружены 0,69 граммов кокаина. В отношении артистки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, а также административные дела за езду без техосмотра и полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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