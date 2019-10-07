«Прекратите спекуляции»: семья Заворотнюк обратилась к СМИ

Директор Анастасии Завортонюк передал журналистам заявление актрисы и ее семьи. Артистка и ее окружение просят «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и призывают общественность доверять информации только из официальных СМИ.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — сказал в беседе с изданием директор артистки Стас Христов.

Вместе с тем, представитель Заворотнюк отметил, что она сама и ее семья не готовы давать какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее состояния.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заключил Христов.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что некая сотрудница клиники якобы сообщила о смерти Заворотнюк. На фоне молчания со стороны представителей и семьи актрисы эта новость молниеносно распространилась и была принята на веру многими поклонниками — в соцcетях артистки появились соболезнования.

Позже один из друзей актрисы на строгих условиях анонимности согласился пообщаться с журналистами и опроверг эту информацию.

«Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще, — цитирует друга Заворотнюк сайт kp.ru. — Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все».

Ранее доктор медицинских наук и ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева назвала причину, по которой диагностированная у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль мозга не подлежит удалению.

«Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность», — пояснила она в эфире, указывая на изображение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с опухолью.

Вместе с тем, по словам телеведущей, в случае заблаговременной диагностики глиомы пациент продолжает жить полной жизнью. В данной ситуации возможное развитие онкологии сдерживается проведением лучевой терапии.

Позже высказался приглашенный в студию программы нейрохирург и профессор НИИ им. Н. Н.