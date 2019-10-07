Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Иранская Анджелина Джоли» попала за решетку за богохульство 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
«Иранская Джоли» попала за решетку за богохульство
Фото: @sahartabar_officialx
Жительницу Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar), прославившуюся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, арестовали в Тегеране. Об этом сообщает BBC News.
22-летнюю иранку обвиняют в богохульстве, подстрекательстве молодежи к насилию и коррупции, обогащении незаконным путем и оскорблении исламского дресс-кода. Ее Instagram-аккаунт был удален.
В конце ноября 2017 года СМИ впервые написали о Табар, которая якобы сделала 50 пластических операций и похудела до 40 килограммов ради внешности актрисы Анджелины Джоли.
Позже девушка призналась, что решила пошутить. Иранка добавила, что действительно сделала несколько пластических операций, однако свой знаменитый жуткий образ создала с помощью макияжа и фоторедактора.
В июле 2018 года иранка выложила снимки, на которых показала свое настоящее лицо. Девушка заявила, что не желает, чтобы ее сравнивали с Анджелиной Джоли, так как она «сама себе муза».
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Последние новости
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Разведение войск в Донбассе сорвалось Разведение войск в Донбассе сорвалось Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком» Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Анджелина Джоли , Иран , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там кровь с башки»: новый поворот в деле сестер Хачатурян
«Там кровь с башки»: новый поворот в деле сестер Хачатурян
Появились подробности исчезноввения Бочкаревой
Появились подробности исчезноввения Бочкаревой3
Ученые расшифровали древнее проклятие
Ученые расшифровали древнее проклятие
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым60
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина107
Видео
Появились подробности исчезноввения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезноввения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть