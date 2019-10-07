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«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа 

Рамблер + ещё 12 33 минуты назад
Лолита Милявская прокомментировала фотографии, на которых ее муж, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов запечатлен с новой пассией.
«Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке… Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — сказала Милявская изданию Super.ru.
Певица призналась, что удивлена лишь актерским способностям мужа, который еще две недели назад ездил с ней в Израиль на обследование, держал за руку в кабинетах врачей и говорил, что его жена боится уколов.
Ранее издание опубликовало снимки, на которых 44-летний Дмитрий Иванов запечатлен в компании брюнетки. Источники в окружении спортсмена рассказали, что его новую возлюбленную зовут Ольга Кулиева, она косметолог, основатель клиники инъекционной медицины, родом из Белоруссии, но живет в Москве. По их словам, роман с Кулиевой начался еще до расставания с Лолитой Милявской.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Super.ru , Нью-Йорк
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