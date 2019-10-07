«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа

«Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке… Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — сказала Милявская изданию Super.ru.

Певица призналась, что удивлена лишь актерским способностям мужа, который еще две недели назад ездил с ней в Израиль на обследование, держал за руку в кабинетах врачей и говорил, что его жена боится уколов.

Ранее издание опубликовало снимки, на которых 44-летний Дмитрий Иванов запечатлен в компании брюнетки. Источники в окружении спортсмена рассказали, что его новую возлюбленную зовут Ольга Кулиева, она косметолог, основатель клиники инъекционной медицины, родом из Белоруссии, но живет в Москве. По их словам, роман с Кулиевой начался еще до расставания с Лолитой Милявской.