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Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы 

Lenta.ru 9 часов назад
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает «Комсомольская правда».
«Она жива! На этом все», — заявил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность. При этом он отметил, что родственники Заворотнюк давно просили всех друзей и знакомых ничего не говорить прессе о состоянии актрисы.
Ранее в воскресенье в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Заворотнюк скончалась. Об этом якобы сообщил один из сотрудников больницы, где находилась актриса.
У 48-летней Анастасии Заворотнюк зимой этого года диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
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