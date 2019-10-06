Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает «Комсомольская правда».

«Она жива! На этом все», — заявил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность. При этом он отметил, что родственники Заворотнюк давно просили всех друзей и знакомых ничего не говорить прессе о состоянии актрисы.

Ранее в воскресенье в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Заворотнюк скончалась. Об этом якобы сообщил один из сотрудников больницы, где находилась актриса.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк зимой этого года диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.