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«Защищает наркоманку!»: Борисова осудила Волочкову 

Рамблер 9 часов назад
«Защищает наркоманку!»: Борисова раскритиковала Волочкову
Фото: РИА Новости
Анастасия и Дана несимпатичны друг другу уже давно. Возможно, именно личная антипатия повлияла на градус высказываний в телеэфире программы «Звезды сошлись».
Телеведущая резко осудила балерину за то, что та назвала историю с задержанием актрисы Бочкаревой скандалом, раздутым людьми, желающими нажиться на имени известного человека.
Волочкова не верит, что Наталья принимает наркотики.
Дана же рассказала, что странное поведение женщины при задержании как раз может свидетельствовать о том, что она был под воздействием запрещенных веществ.
«Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Семь месяцев лежала в реабилитационном центре. Она была под действием наркотиков. А мы сейчас видим, как алкоголичка защищает наркоманку», — приводит слова Борисовой Teleprogramma.pro.
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Шоу-бизнес , Общество
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