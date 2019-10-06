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Умер один из основателей группы Cream 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Умер один из основателей группы Cream
Фото: facebook
Британский барабанщик и один из основателей рок-группы Cream Джинжер Бейкер умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на его официальной странице в Facebook.
«С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель», — указано в сообщении.
Причины смерти музыканта не уточняются.
26 сентября стало известно, что Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. Родственники звезды не указывали дополнительных подробностей о причинах госпитализации.
Как писал Rolling Stone, в последние годы у Бейкера неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 2016-м он перенес операцию на открытом сердце, а до этого отменил тур по рекомендации врачей. Несколькими годами ранее музыкант в одном из интервью признался, что страдает от дегенеративного артрита и хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением.
Джинжер Бейкер вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом в начале 1966 года создал коллектив Cream. Позднее он играл в группах Blind Faith, Ginger Baker's Air Force, Baker Gurvitz Army и BBM. Журнал Rolling Stone разместил его на третьем месте рейтинга сотни величайших барабанщиков всех времен.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Эрик Клэптон , Rolling Stone
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