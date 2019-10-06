Умер один из основателей группы Cream

Британский барабанщик и один из основателей рок-группы Cream Джинжер Бейкер умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на его официальной странице в Facebook.

«С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель», — указано в сообщении.

Причины смерти музыканта не уточняются.

26 сентября стало известно, что Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. Родственники звезды не указывали дополнительных подробностей о причинах госпитализации.

Как писал Rolling Stone, в последние годы у Бейкера неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 2016-м он перенес операцию на открытом сердце, а до этого отменил тур по рекомендации врачей. Несколькими годами ранее музыкант в одном из интервью признался, что страдает от дегенеративного артрита и хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением.