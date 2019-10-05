Краско прогнал женщину, хотевшую от него ребенка

Наталья Шепель, бывшая супруга известного артиста Ивана Краско , заявила, что не удивится, если у ее экс-мужа объявятся очередные внебрачные дети.

У 89-летнего мэтра уже есть взрослая внебрачная дочь — Марина. А в день рождения Ивану Ивановичу позвонил по телефону мужчина, представившийся его сыном. Незнакомец также сообщил, что у артиста есть и внучка.

Краско хотел встретиться с ним, но звонивший больше не выходил на связь.

Наталья считает, что этот человек вполне мог говорить правду.

«В молодости Иван был очень привлекательным человеком, и женщин у него было достаточно. Были моменты, что он изменял своей жене, о чем свидетельствует внебрачная дочь Марина. И это любимая его дочь. Я не исключаю, что у него могли быть еще какие-то женщины, которые могли и родить», — приводит ее слова «Комсомольская правда».

Шепель призналась, что к ее супругу действительно приходили какие-то женщины, которые хотели родить ребенка от знаменитого Краско.