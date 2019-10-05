Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краско прогнал женщину, хотевшую от него ребенка 

Рамблер 1 час назад
Краско прогнал женщину, хотевшую от него ребенка
Фото: РИА Новости
Наталья Шепель, бывшая супруга известного артиста Ивана Краско, заявила, что не удивится, если у ее экс-мужа объявятся очередные внебрачные дети.
У 89-летнего мэтра уже есть взрослая внебрачная дочь — Марина. А в день рождения Ивану Ивановичу позвонил по телефону мужчина, представившийся его сыном. Незнакомец также сообщил, что у артиста есть и внучка.
Краско хотел встретиться с ним, но звонивший больше не выходил на связь.
Наталья считает, что этот человек вполне мог говорить правду.
«В молодости Иван был очень привлекательным человеком, и женщин у него было достаточно. Были моменты, что он изменял своей жене, о чем свидетельствует внебрачная дочь Марина. И это любимая его дочь. Я не исключаю, что у него могли быть еще какие-то женщины, которые могли и родить», — приводит ее слова «Комсомольская правда».
Шепель призналась, что к ее супругу действительно приходили какие-то женщины, которые хотели родить ребенка от знаменитого Краско.
«В основном, женщины у него попадались не скандальные. Как-то пришла женщина, сказала: «Я хочу от вас ребенка», — но он ее прогнал. Я не только от Ивана Ивановича такое слышала, от многих известных людей..», — рассказала она 5-му каналу.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Комментарии4
Шоу-бизнес , Иван Краско , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы два преимущества России в случае ядерного удара
Названы два преимущества России в случае ядерного удара42
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора242
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку36
Автору фото больной Заворотнюк грозит тюрьма
Автору фото больной Заворотнюк грозит тюрьма18
«Побойся бога»: ритуальщики пригрозили пенсионерке
«Побойся бога»: ритуальщики пригрозили пенсионерке
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
«Мир рухнул»: неприглядная правда о реалити-шоу на Муз ТВ
01:14
«Мир рухнул»: неприглядная правда о реалити-шоу на Муз ТВ
Шоу-бизнес
Медведев посочувствовал Зеленскому
14:46
Медведев посочувствовал Зеленскому
Политика
В Крыму рассказали о «вторжении» украинских дронов
01:19
В Крыму рассказали о «вторжении» украинских дронов
Политика Украина
Названы два преимущества России в случае ядерного удара
04:18
Названы два преимущества России в случае ядерного удара
Армия
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
01:02
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Политика В мире
Россия подсаживает Кубу на нефтяную иглу
05:13
Россия подсаживает Кубу на нефтяную иглу
Латинская Америка Статьи
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
04:22
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Происшествия Статьи
Танец Билана с занавеской попал на видео
01:00
Танец Билана с занавеской попал на видео
Шоу-бизнес
На Кубани нашли ребенка в магазинной камере хранения
00:56
На Кубани нашли ребенка в магазинной камере хранения
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение