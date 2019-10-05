«Стопроцентная провокация»: Пригожин заступился за Малышеву

Публику шокировала растиражированная недавно в интернете запись выступления Елены Малышевой

Теледоктор заявила, что продолжительность жизни людей выросла, и, к примеру, женщины после достижения пенсионного возраста живут еше 30-40 лет, что яляется проблемой для государства, и вообще на пенсию им следует выходить лет в 67.

Возмущались — как в Сети, так и в СМИ — и обычные люди, и российские звезды.

Позднее сама Малышева уточнила, что этой видеозаписи уже более трех лет.

На защиту Малышевой встал Иосиф Пригожин . Он уверен, что фразу теледоктора просто выдернули из контекста, причем сделано это было сознательно, чтобы спровоцировать волну негатива.

Он объяснил, что хорошо знает Елену Васильевну, и уверен, что она с большим уважением относится к пожилым людям. А также ко всем свои слушателям, у многих из которых есть родители-пенсионеры.

«Она имела в виду, что для государства долголетие становится проблемой. Почему? Потому что это накладывает определенные расходные обязательства Это факт, это правда. Либо государству нужно пересмотреть пенсионный возраст, но при этом людям, компаниям обеспечить этих людей работой», — приводит слова продюсера Tsargrad.tv.

Весь скандал раздут из ничего. А переврать смысл сказанного при желании не сложно.