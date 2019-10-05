Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Стопроцентная провокация»: Пригожин заступился за Малышеву 

Рамблер 36 минут назад
Публику шокировала растиражированная недавно в интернете запись выступления Елены Малышевой.
Теледоктор заявила, что продолжительность жизни людей выросла, и, к примеру, женщины после достижения пенсионного возраста живут еше 30-40 лет, что яляется проблемой для государства, и вообще на пенсию им следует выходить лет в 67.
Возмущались — как в Сети, так и в СМИ — и обычные люди, и российские звезды.
Позднее сама Малышева уточнила, что этой видеозаписи уже более трех лет.
На защиту Малышевой встал Иосиф Пригожин. Он уверен, что фразу теледоктора просто выдернули из контекста, причем сделано это было сознательно, чтобы спровоцировать волну негатива.
Он объяснил, что хорошо знает Елену Васильевну, и уверен, что она с большим уважением относится к пожилым людям. А также ко всем свои слушателям, у многих из которых есть родители-пенсионеры.
«Она имела в виду, что для государства долголетие становится проблемой. Почему? Потому что это накладывает определенные расходные обязательства Это факт, это правда. Либо государству нужно пересмотреть пенсионный возраст, но при этом людям, компаниям обеспечить этих людей работой», — приводит слова продюсера Tsargrad.tv.
Весь скандал раздут из ничего. А переврать смысл сказанного при желании не сложно.
«Это стопроцентная провокация», — уверен Пригожин.
Комментарии17
Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Иосиф Пригожин , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певица Сиа сообщила о своей болезни
Певица Сиа сообщила о своей болезни
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД30
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос83
В Подмосковье жестоко убита девушка
В Подмосковье жестоко убита девушка
Экс-депутата задрал медведь
Экс-депутата задрал медведь56
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты
00:53
Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты
Шоу-бизнес
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Экс-депутата задрал медведь
00:34
Экс-депутата задрал медведь
Происшествия Другое
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение