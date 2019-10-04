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«ДНК? Зачем?»: Стоцкая не будет доказывать, что её сын не от Киркорова 

Рамблер 1 час назад
«ДНК? Зачем?»: Стоцкая не будет доказывать, что её сын не от Киркорова
Фото: РИА Новости
Анастасия Стоцкая в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на Русском радио отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать, что Филипп Киркоров не является отцом её сыну, сообщает издание teleprogramma.
Певица заявила, что результаты исследования всё равно подвергнут сомнению.
Ранее Стоцкая прокомментировала, как относится к слухам о том, что она родила ребёнка от «поп-короля». Она назвала это чушью, сплетнями, нелепицами и оскорблениями и призналась в страхе перед тем, что ее близкие могут в это поверить.
«Раздражает, злит, бесит», — описала свои чувства Стоцкая.
Накануне в ходе интервью Алла Довлатова посоветовала Стоцкой сделать ДНК-тест, чтобы «снять все вопросы». Певица идею отвергла, заявив, что ей все равно никто не поверит.
«ДНК? Зачем? Скажут, что все куплено. Ну если людям хочется так считать, то пусть думают. Они хотят интригу. Это такая человеческая психология», — отметила певица.
При этом Стоцкая подчеркнула, что действительно замечает некоторую схожесть сына с Киркоровым. Однако, по её словам, члены её семьи все немного похожи на певца: она сама, её муж и даже её отец.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Русское Радио
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