Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты

Солнцев: «Девушка в салоне красоты напала на меня»

Публика обсуждает не самую красивую историю — эпатажный артист налетел с кулаками на сотрудницу салона красоты.

Подробности достаточно хорошо видны на видеоролике, который вовсю гуляет по Сети. Солнцев вместе со своей подругой подходят к столику, за которым сидит манекенщица. Потасовку с девушкой затевает именно звсегдатай программ Андрея Малахова

СМИ сообщают подробности — таким образом эпатажная звезда решил выразить недовольство некачественно сделанным его подруге маникюром.

Сотрудница салона пыталась защититься, отталкивала Солнцева, закрывала лицо руками, но в итоге была вышвырнута из кабинета.

Наконец, подоспел пожилой охранник, в итоге конфликт был погашен.

Затем в инстаграме Солцева появилась фотография медицинской справки с плохо читаемым штемпелем. И подпись к снимку, из которой явствует, что пострадавшим Гоген считает себя.

«Я хочу сообщить всем, то, что публикуется в интернете, совершено не соответствует действительности. Была конфликтная ситуация, девушка в салоне красоты напала на меня и мою помощницу, она сломала мне руку, поэтому, хочу пресечь всяческие инсинуации и спекуляции на данный счёт. Давайте дождёмся объективного разбирательства и суда!», — написал Гоген.

Подписчики по этому поводу высказались однозначно.

«Видела я это видео. Во-первых, Гоген первый кинулся на девушку — мастера. Во-вторых, никто ему руку не ломал. Он так трепал девушку, что она просто бы и не смогла ему нанести вред. А жаль», «Зачем липовую какую то справку заливать? По видео прекрасно видно что девушка явно защищалась», «Зашибись! ждём у Малахова на передаче, прямой эфир,.надо же выяснить кто прав, а кто виноват?»

Сам шоумен комментировать эту историю отказался. Возможно, наличие видеозаписи оказалось для него неожиданностью.