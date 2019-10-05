Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты

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Солнцев: «Девушка в салоне красоты напала на меня» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Гоген Солнцев стал героем очередного скандала.
Публика обсуждает не самую красивую историю — эпатажный артист налетел с кулаками на сотрудницу салона красоты.
Подробности достаточно хорошо видны на видеоролике, который вовсю гуляет по Сети. Солнцев вместе со своей подругой подходят к столику, за которым сидит манекенщица. Потасовку с девушкой затевает именно звсегдатай программ Андрея Малахова.
СМИ сообщают подробности — таким образом эпатажная звезда решил выразить недовольство некачественно сделанным его подруге маникюром.
Сотрудница салона пыталась защититься, отталкивала Солнцева, закрывала лицо руками, но в итоге была вышвырнута из кабинета.
Наконец, подоспел пожилой охранник, в итоге конфликт был погашен.
Затем в инстаграме Солцева появилась фотография медицинской справки с плохо читаемым штемпелем. И подпись к снимку, из которой явствует, что пострадавшим Гоген считает себя.
«Я хочу сообщить всем, то, что публикуется в интернете, совершено не соответствует действительности. Была конфликтная ситуация, девушка в салоне красоты напала на меня и мою помощницу, она сломала мне руку, поэтому, хочу пресечь всяческие инсинуации и спекуляции на данный счёт. Давайте дождёмся объективного разбирательства и суда!», — написал Гоген.
Подписчики по этому поводу высказались однозначно.
«Видела я это видео. Во-первых, Гоген первый кинулся на девушку — мастера. Во-вторых, никто ему руку не ломал. Он так трепал девушку, что она просто бы и не смогла ему нанести вред. А жаль», «Зачем липовую какую то справку заливать? По видео прекрасно видно что девушка явно защищалась», «Зашибись! ждём у Малахова на передаче, прямой эфир,.надо же выяснить кто прав, а кто виноват?»
Сам шоумен комментировать эту историю отказался. Возможно, наличие видеозаписи оказалось для него неожиданностью.
«Я … никаких комментариев давать не могу. Даже не знаю, откуда вообще взялось это видео. Конечно, будем разбираться и выяснять», — цитирует его слова Nation-news.ru.
Комментарии34
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Гоген Солнцев
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