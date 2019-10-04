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Гоген Солнцев набросился с кулаками на сотрудницу салона 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Гоген Солнцев набросился с кулаками на сотрудницу салона
Фото: Instagram
Видеозапись, на которой мужчина, похожий на шоумена Гогена Солнцева, скандалит в салоне красоты, нападая на его сотрудницу, разместил Telegram-канал LIFE SHOT.
Канал утверждает, что Гоген Солнцев «развёлся со своей прошлой бабушкой-женой и завёл новую пассию».
Шоумена не устроило то, что его подруге повредили палец при маникюре. Скандал пары в салоне красоты был снят камерой видеонаблюдения, отмечает Telegram-канал.
На записи, опубликованной каналом, видно, что у женщины, предъявляющей претензии сотрудникам салона, обмотан бинтом палец. Ее спутник в свою очередь смахнул рукой все, что было на столе у мастера маникюра, схватил девушку за шею и несколько раз ударил. Затем пара побеседовала с мужчиной, одетым в камуфляжную форму.
Telegram-канал LIFE SHOT не исключает, что видео было постановочным.
Ранее Гоген Солнцев попросил певицу Лолиту Милявскую, расставшуюся с мужем, рассмотреть его в качестве нового партнера. По данным издания «Собеседник», Солнцев заявил, что готов бросить свою 64-летнею супругу Екатерину Терешкович ради певицы.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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