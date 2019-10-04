Гоген Солнцев набросился с кулаками на сотрудницу салона

Видеозапись, на которой мужчина, похожий на шоумена Гогена Солнцева, скандалит в салоне красоты, нападая на его сотрудницу, разместил Telegram-канал LIFE SHOT

Канал утверждает, что Гоген Солнцев «развёлся со своей прошлой бабушкой-женой и завёл новую пассию».

Шоумена не устроило то, что его подруге повредили палец при маникюре. Скандал пары в салоне красоты был снят камерой видеонаблюдения, отмечает Telegram-канал.

На записи, опубликованной каналом, видно, что у женщины, предъявляющей претензии сотрудникам салона, обмотан бинтом палец. Ее спутник в свою очередь смахнул рукой все, что было на столе у мастера маникюра, схватил девушку за шею и несколько раз ударил. Затем пара побеседовала с мужчиной, одетым в камуфляжную форму.

Telegram-канал LIFE SHOT не исключает, что видео было постановочным.