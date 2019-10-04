«Для чего это ей надо?»: Ваенга затравила блогера-пенсионерку

«Для чего это ей надо?»: блогер ответила на травлю со стороны Ваенги

Певица Елена Ваенга в своем Instagram раскритиковала тюменского блогера Ольгу Ивановну, которая ведет страницу @babushka.inostranka. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на закрытый аккаунт певицы.

По данным «Ридуса», Ваенга посвятила Ольге Ивановне пост, в котором назвала ее блог бизнес-проектом.

«Божечки… какой добрый милый безобидный аккаунт….. добро, пирожки, внуки…… а на самом деле просто бизнес страница….. знаете что меня так “ заело”. ? ((((меня с детства “ тошнит” от спекуляции человеческими чувствами……» — сказано в посте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В записи также отмечается, что «русский люд доверчив, добр», поэтому «покупается» на это.

На странице Ольге Ивановны указано, что она «бабушка трёх внучат», живет в Тюмени, умеет вкусно накормить, любит свою дочь и цветы. Дочь Ольги Ивановны — блогер Ирина Лилло (@mama.inostranka), россиянка, которая вышла замуж за жителя Чили и рассказывает о жизни в разных странах.

Ольга Ивановна обратила внимание на претензии Ваенги и ответила на них. Она рассказала, что певица сначала написала ей в комментариях, а затем опубликовала пост.

Ольгу Ивановну удивило, что певица «выбрала мишенью» именно ее и приписала авторство ее страницы менеджеру. Она отметила, что никакой менеджер не стал бы печь за нее пироги.

«Для чего это ей надо? Пиар? Но есть другие способы и возможности. Может, у неё проблемы, и я подвернулась ей под горячую руку, есть на ком выместить?» — рассуждала она.

По словам блогера, Ваенга сочла, что еду, которую показывает Ольга Ивановна, «не может позволить себе обычный пенсионер».

«Стол у меня такой хлебосольный, потому что практически все со своего огорода, в который я вкладываю кусочек своей души!» — подчеркнула блогер.

Ольга Ивановна добавила, что Ваенга ее совсем не знает и не знакома с проблемами, из-за которых она решила стать блогером.

«И лучше ей вообще не знать этого. От такого человека никакого понимания, поддержки да даже добрых слов не дождёшься. А ведь она сама мать и у неё есть МАМА», — заключила она.

Конфликт певицы и блогера прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов . Он заявил «Ура.ру», что пенсию бабушки из Тюмени нельзя сравнить с гонорарами Ваенгы. Критик подчеркнул, что Ольга Ивановна имеет право зарабатывать в интернете.

«Наши артисты живут в совершенно другой стране. <…> Они зарабатывают огромные гонорары на корпоративах, концертах и так далее, несопоставимые с зарплатами, пенсиями других людей», — отметил Соседов.

По его мнению, если Ольга Ивановна на своей странице возмутится гонорарами артистов, то будет права во многом.