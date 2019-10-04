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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Пользователи обсуждают свадьбу Дарьи Клюкиной
Фото: Инстаграм
4 октября Дарья Клюкина и ее муж топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов сыграли свадьбу в Италии у озера Комо. Еще за некоторое время до этого пара официально зарегистрировала брак в одном из московских ЗАГСов. Однако торжественную часть молодожены решили провести позже на романтической вилле Balbiano.
Еще за несколько часов до церемонии звезда шоу «Холостяк» выкладывала фотографии подготовки и снимки в подвенечном платье. Так, она показала себя с патчами для глаз. А уже к вечеру невеста выложила видео с торжественной церемонии. В ролике она выходит из зала проведения церемонии под аплодисменты и игру оркестра. Видео Дарья сопроводила словами «Уже жена».
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская. Продюсер также выложила в своем Instagram видео и фото церемонии, написав: «Она сказала „Да“. Дашенька, Володя, будьте счастливы! У вас такая красивая история любви».
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Шоу-бизнес , Николай Басков , Дима Билан , Яна Рудковская , Дарья Клюкина , Газпром-медиа
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