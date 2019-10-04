Пользователи обсуждают свадьбу Дарьи Клюкиной

Еще за несколько часов до церемонии звезда шоу «Холостяк» выкладывала фотографии подготовки и снимки в подвенечном платье. Так, она показала себя с патчами для глаз. А уже к вечеру невеста выложила видео с торжественной церемонии. В ролике она выходит из зала проведения церемонии под аплодисменты и игру оркестра. Видео Дарья сопроводила словами «Уже жена».