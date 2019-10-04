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Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Нюша обратилась к Криду с просьбой
Фото: РИА Новости
Певица Нюша во время YouTube-шоу Марии Мельниковой попросила своего бывшего возлюбленного музыканта Егора Крида не упоминать ее имя в интервью с журналистами. По словам исполнительницы, и она, и ее бывший бойфренд — медийные личности. Людям всегда нравилось копаться в чужом грязном белье, поэтому, как она выразилась, для многих их роман, который завершился несколько лет назад, как сериал.
«Я устала от этого. Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво», — заявила Нюша.
Исполнительница отметила, что ей непонятно, зачем Егор Крид все время в беседах с журналистами упоминает ее имя. Их роман давно позади.
Добавим, что Егор Крид не раз за последнее время отвечал на вопрос, почему распались их как казалось всем крепкие отношения с Нюшей. По его словам, когда они только начинали встречаться, он не был еще раскрученным певцом. То есть был ограничен в финансах. Нюша же якобы требовала от него дорогие подарки и упрекала, если он их не делал.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Мельникова , Крид
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