«Осеннее обострение»: Соловьев о травле в свой адрес

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире «Вести FM». По его мнению, гражданам не стоило отождествлять себя с автором сообщения, которого он назвал «мразью».

«У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Я часто бываю в Казани. И любой, у кого есть уши, услышал главную фразу, что тот мерзавец, приславший сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан. Кстати, при этом не факт, что он татарин», — заявил Соловьев в беседе с «Газетой.Ru».

Журналист подчеркнул, что позволил себе резкое высказывание, поскольку письма слушателя якобы содержали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина , а также «разнообразные призывы, в том числе и антисемитские».

«Во-первых, осень, — заключил Соловьев. — Я смотрю, что несколько дней идет активная и забавная попытка устроить травлю против меня. Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний. А успокоительные, видно, не успели завезти в аптеки».

Накануне Соловьев в эфире радиостанции оскорбил слушателя из Татарстана, в соцсетях назвавшего его «лакеем» и «путиноидом».

«Некто Хасанов из Татарстана… Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!» — произнес он с характерным восточным акцентом.

Реакция Соловьева возмутила жителей республики. Как сообщает «Казанский репортер», в соцсетях и в популярных в республике Telegram-каналах призвали телеведущего ответить за свои слова.

Так, в Telegram-канале «Еду в Татарстан» Соловьева упрекнули за упоминание террористической организации и предложили «сделать ему укол». Авторы канала «Неудаща» заявили, что ему «следует срочно сделать прививку от бешенства». В свою очередь в «Татарском прииртышье» заявили, что «в „соловьевской России“ уныло, грустно, страшно и полностью отсутствует здравый смысл».

«Доколе он будет облучать своей ненавистью наших людей. Нельзя ли сделать так, чтобы лоббист тихо получал свои откаты и жил красиво и тихо», — написали авторы «Участкового Татарстана».

На критику Соловьева отреагировала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова . По ее словам, говорить в прямом эфире резкие фразы в адрес человека, который не может на них ответить, — «не совсем честно».

«Я не могу давать оценку деятельности телеведущего. У него есть свой работодатель, который может давать оценку его профессиональной деятельности. Я думаю и очень надеюсь, так как все-таки господин Соловьев — очень опытный человек, что он не проводил аналогий, получилось это случайно», — приводит слова Галимовой «Татар-информ».

Сам Соловьев в разговоре с «Царьградом» отметил, что «базировал» свое высказывание на определенной переписке: «То есть тот человек, та дама, которая говорила от лица власти (речь о Галимовой), что именно хотела сказать? Что нельзя мразь называть мразью? Когда я человека так назвал, то базировал это на определенной переписке с ним. Просто не все из того, что он пишет, можно было озвучить. Настолько это было ужасающе!»