Водянова переоделась в эльфа

Наталья Водянова в образе эльфа побывала на благотворительном вечере

После насыщенной событиями, образами, показами Недели моды в Париже, гостьей на которой среди множества мировых знаменитостей была и Наталья Водянова , российская модель решила принять участие в благом деле.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Oct 3, 2019 at 12:22pm PDT На своей странице в социальной сети Instаgram Наталья поделилась несколькими снимками с благотворительного вечера, на который красавица пришла в образе эльфа. В первую очередь «сказочности» Водяновой, конечно, придали очаровательный вытянутые ушки эльфа.

В остальном образ был более привычный. На модели было длинное розовое платье с V-образным вырезом и пышными рукавами. Дополнили образ массивные украшения с бирюзовыми камнями от Chopard — кольцо, ожерелье и серьги.

«Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела», — подписала снимок Наталья. View this post on Instagram A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Oct 3, 2019 at 12:24pm PDT

Напомним, несколько дней назад модель появилась на Неделе моды в шубе с кожаными вставками, а позже, уже будучи в Японии похвасталась серебристой поясной сумкой.