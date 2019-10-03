Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы»

Айза Анохина претендовала на получение телевизионной премии «ТЭФИ». Она была номинирована на нее со своим проектом « ЯЖЕМАТЬ». Однако ее обошел проект «Последний герой». Айза поздравила продюсеров с успешным шоу и заявила, что «телевидение — сила, если подойти к нему осознанно». При этом она заметила, что все же рассчитывает выиграть статуэтку со вторым сезоном своего шоу.

больше по теме Айза Анохина заставила мужа завести InstagramНа уговоры ушло 5 лет.

Анохина также намекнула на то, что готовит новую программу. «Я ворвусь в номинацию со своим камбоджийским проектом», — написала она. Правда, оговорилась, что подробнее расскажет позже.

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