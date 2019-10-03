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Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы»
Фото: Teleprogramma.pro
Айза Анохина претендовала на получение телевизионной премии «ТЭФИ». Она была номинирована на нее со своим проектом « ЯЖЕМАТЬ». Однако ее обошел проект «Последний герой». Айза поздравила продюсеров с успешным шоу и заявила, что «телевидение — сила, если подойти к нему осознанно». При этом она заметила, что все же рассчитывает выиграть статуэтку со вторым сезоном своего шоу.
больше по теме Айза Анохина заставила мужа завести InstagramНа уговоры ушло 5 лет.
Анохина также намекнула на то, что готовит новую программу. «Я ворвусь в номинацию со своим камбоджийским проектом», — написала она. Правда, оговорилась, что подробнее расскажет позже.
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Чуть позже в общении с подписчиками Айза призналась, что опасается остаться без способов заработка. «Боюсь, что не будет работы. Что не смогу зарабатывать…» — написала она. Бывшая жена Гуфа объяснила, что потратила все деньги на квартиру и ремонт. При этом подчеркнула, что ей как блогеру не делают предложения рекламодатели. «Да, мне страшно», — подвела итог Анохина.
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Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина
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