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Степанченко вспомнил, как Захаров подарил ему щенка 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Степанченко вспомнил, как Захаров подарил ему щенка
Фото: Стоп-кадр программы "Сегодня вечером"
Актер «Ленкома» Сергей Степанченко в эфире программы «Сегодня вечером» рассказал, как Марк и Александра Захаровы вытащили его из тяжелой депрессии.
Народный артист потерял свою обожаемую собаку Фоксика, которая умерла безвременно. Это спровоцировало у артиста тяжелейшую депрессию. Чтобы помочь коллеге выбраться из душевных мук Марк Захаров с дочерью организовали для него сюрприз…
«Перед спектаклями нас всегда собирают в одну большую комнату. Так произошло и перед «Пергюнтом». И вдруг туда заносят небольшую клетку и достают оттуда песика!», — рассказал Сергей Степанченко.
Радости артиста не было предела! Собачку решено было назвать Митричем, сегодня она нагло и совершенно откровенно доминирует в их семье.
«Он самый любимый и самый понимаемый нами», — рассказал актер.
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Шоу-бизнес , Александра Захарова , Марк Захаров , Сергей Степанченко
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