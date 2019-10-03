СМИ сообщили о свадьбе сооснователя Google Сергея Брина

По данным издания, пара встречалась два года, в 2018 году у них родилась дочь. 34-летняя Шанахан по образованию юрист, училась в Стэнфордском университете и Университете Пьюджет-Саунд.

Для 46-летнего бизнесмена это второй брак. В 2007 году он женился на Энн Воджицки, в 2008 году у них родился сын, а в 2011-м — дочь. В 2015 году пара расторгнула брак.