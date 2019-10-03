Татьяна Навка рассказала о депрессии старшей дочери

Александра серьезно переживала из-за того, что не состоялась в спорте.

Известная фигуристка Татьяна Навка воспитывает двоих дочерей. Старшая Александра учится на факультете международных экономических отношений МГИМО . Однако долгое время она мечтала о спортивной карьере. Саша профессионально занималась теннисом. Но из-за ряда причин, в том числе серьезных травм, дочери Татьяны Навки пришлось оставить любимое занятие. Звездная мама признается, что Александра тяжело это переживала. У девочки был сложный период.

В силу некоторых обстоятельств с большим спортом дочери пришлось закончить. У нее какое-то время была депрессия, что она не состоялась в спорте. Позже Саша вдруг поняла, что она прирожденный математик. Этот предмет дается ей легче всего. За три года ей удалось наверстать всю школьную программу. Ведь из-за постоянных тренировок она отставала, — поделилась Татьяна Навка, став гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». View this post on Instagram A post shared by Саша Жулина (@sashazhulina) on Jun 30, 2016 at 8:01pm PDT

Сейчас девушка успешно учится в одном из лучших вузов страны. Дочь Татьяны Навки и знаменитого тренера по фигурному катанию Александра Жулина серьезно относится к своему образованию. А в свободное время Саша занимается вокалом. Татьяна Навка очень гордится успехами дочери. Звездная мама уверена, что у Александры определенно есть талант. Но девушка решила посвятить время учебе, а не развивать карьеру певицы. По крайней мере, пока у Саши так расставлены приоритеты.

Я очень рада за нее. Хотя всегда говорю, что писать песни и музыку — занятие непростое. Надо иметь мозги. Сейчас Саша уже не скучает по большому спорту, — отметила фигуристка.

Напомним, что звезда растит двоих детей от разных браков. Так, в 2010 году Татьяна Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым . У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. В 2010 году супруги развелись. Но им удалось сохранить теплые отношения. А их дочь Александра с удовольствием проводит время с папой.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились 1 августа 2015 года в Сочи. А 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. С тех пор фигуристка часто радует поклонников интересными фото и видео с участием ребенка.