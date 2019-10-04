Дворецкого из «Прекрасной няни» атаковали из-за Заворотнюк 

Актер Борис Смолкин пожаловался на «измучивших» его журналистов, которые пытаются узнать правду о состоянии здоровья его партнерши по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает АБН.
Смолкин заявил, что родственники актрисы не раскрывают информацию, так как не видят в этом смысла.
«Журналисты их измучили. Это я вам точно говорю. Потому что они умудрились даже меня измучить», — подчеркнул актер.
По его словам, даже если члены семьи Заворотнюк объяснят ситуацию, проще им от этого не станет.
«Они сейчас заняты другим делом», — заключил Смолкин.
Ранее Смолкин, сыгравший в «Прекрасной няне» дворецкого Константина, рассказал, что Заворотнюк никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. В 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали. Telegram-канал Mash сообщал, что после трёхнедельного наблюдения за актрисой в московской клинике врачи пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна. Телеведущая Елена Малышева рассказала в своей программе «Жить здорово!», что об опухоли мозга Заворотнюк узнала после рождения дочери. В этом выпуске Малышева упомянула глиому и заявила, что главная проблема при ее лечении связана с тем, что опухоль не имеет четких границ. Профессор, доктор медицинских наук Андрей Галанов заверил, что беременность не может провоцировать возникновение глиомы, однако на фоне беременности и приема различных препаратов меняется гормональный фон, что может спровоцировать проявление уже существующего образования.