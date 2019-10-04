Дворецкого из «Прекрасной няни» атаковали из-за Заворотнюк

Смолкин заявил, что родственники актрисы не раскрывают информацию, так как не видят в этом смысла.

«Журналисты их измучили. Это я вам точно говорю. Потому что они умудрились даже меня измучить», — подчеркнул актер.

По его словам, даже если члены семьи Заворотнюк объяснят ситуацию, проще им от этого не станет.

«Они сейчас заняты другим делом», — заключил Смолкин.