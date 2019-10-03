Алибасов-младший выяснил, кто его настоящий отец

Сын Бари Алибасова усомнился в родстве с известным продюсером и сдал ДНК-тест. Результаты анализа были озвучены в эфире программы "На самом деле" на Первом канале.

Ранее на шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» Сергей Строкин заявил, что учился в одной школе с матерью Алибасова-младшего Еленой Уронич, встречался с ней и уверен, что является отцом ее сына. Участие в шоу приняли и оба Алибасовых. Старший заявил, что младший — его сын, «судя по характеру». Младший вспомнил, что встречал Сергея Строкина «на улице» и своим отцом считает продюсера.

Во втором выпуске программы, посвященной сыну продюсера «На-На», стали известны результаты ДНК-тестов.

«Вероятность того, что Сергей Строкин является отцом Бари Алибасова-младшего — 0%. Это не ваш ребенок», — зачитал Дмитрий Шепелев результат первой экспертизы.

После вскрытия второго конверта, ведущий заявил, что вероятность того, что Алибасовы являются отцом и сыном 99,9%.

«Наследство мое!» — эмоционально отреагировал на результаты экспертизы Бари Алибасов-младший.

Однако его отец был более сдержан и напомнил, что «есть еще претенденты».