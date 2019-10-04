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«Большие тетеньки»: названа причина давки на концерте Бузовой 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
«Большие тетеньки»: названа причина давки на концерте Бузовой
Фото: РИА Новости
Причина давки на концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке — большой ажиотаж, рассказал РИА Новости его организатор Всеволод Собянин (https://ria.ru/20191004/1559425678.html).
2 октября певица выступила в Новокузнецком государственном цирке. Местная пресса сообщала, что в ходе концерта она пригласила детей, сидевших в первых рядах, потанцевать с нею на сцене, туда же бросились некоторые взрослые, началась давка, в которой дети едва не пострадали.
«Я видел хорошие эмоции, отличное настроение на концерте», — заявил его организатор Всеволод Собянин.
Он заверил, что «все было под контролем», а «столкновений» и «травм зафиксированных прям» у детей не было. Собянин отметил, что был «ажиотаж большой» из-за того, что на манеж пускали детей, «у них эмоции», к тому же «там и большие тетеньки выбегали».
«Мы сегодня с вами раскачали по полной», — прокомментировала в инстаграме концерт в Новокузнецке сама Бузова, назвав его потрясающим (https://www.instagram.com/p/B3H8GusoC9L/).
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Другое , РИА Новости , Новокузнецк
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