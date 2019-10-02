Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шоу «Давай поженимся!» обвинили в подлоге 

Рамблер 17 минут назад
Шоу «Давай поженимся!» обвинили в подлоге
Фото: Пресс-служба Первого канала
Ведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина заверила зрителей, что среди героев программы нет специально приглашенных актеров. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Одна из подписчиц Володиной предположила, что вся программа — постановка.
«Мне кажется эта передача розыгрыш, веселая комедия и люди там актеры», — написала @annachka16__ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Зря вам так кажется. Где набрать актёров на 11 лет ежедневной программы, не думали?» — возразила Володина.
Она добавила, что в России живут люди, которые «дадут фору любым актерам».
Другая пользовательница спросила у ведущей, почему среди участников программы так много «неадекватных людей».
«Ужасно, но это наша жизнь. Эти люди вокруг нас и среди нас. И они такие же люди, как и мы. Давай поженимся это срез общества», — объяснила Володина.
Также она рассказала, что давно борется с соведущей Ларисой Гузеевой, которая ее постоянно перебивает. На эту проблему обратила внимание пользовательница @shpelyovva.
«Я посмотрела несколько эфиров и поняла Лариса Гузеева много говорит и не даёт высказаться всем ведущим, особенно перебивает Вас Василиса», — заявила она.
«Это правда. Боремся с ней 11 лет», — подтвердила Володина.
Другая подписчица попросила приглашать в программу больше «возрастных героев».
«Увы, чем старше герои, тем ниже рейтинг», — ответила Володина.
Поведение героев «Давай поженимся!» часто высмеивает комик Гарик Харламов. На своей странице в Instagram он публикует смонтированные по-новому отрывки передачи.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Василиса Володина , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой2
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне поезда
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне поезда
Легендарный бомбардировщик разбился в США
Легендарный бомбардировщик разбился в США1
Названы последствия глобального потепления в России
Названы последствия глобального потепления в России1
В Одессе задержали российского «вора в законе»
В Одессе задержали российского «вора в законе»2
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
В США не поняли шутку Путина
00:34
В США не поняли шутку Путина
США В мире
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
02:26
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
Происшествия США
Заклеенные рты: Украинские журналисты провели флешмоб
01:17
Заклеенные рты: Украинские журналисты провели флешмоб
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение