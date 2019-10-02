Шоу «Давай поженимся!» обвинили в подлоге

Ведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина заверила зрителей, что среди героев программы нет специально приглашенных актеров. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Одна из подписчиц Володиной предположила, что вся программа — постановка.

«Мне кажется эта передача розыгрыш, веселая комедия и люди там актеры», — написала @annachka16__ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Зря вам так кажется. Где набрать актёров на 11 лет ежедневной программы, не думали?» — возразила Володина.

Она добавила, что в России живут люди, которые «дадут фору любым актерам».

Другая пользовательница спросила у ведущей, почему среди участников программы так много «неадекватных людей».

«Ужасно, но это наша жизнь. Эти люди вокруг нас и среди нас. И они такие же люди, как и мы. Давай поженимся это срез общества», — объяснила Володина.

Также она рассказала, что давно борется с соведущей Ларисой Гузеевой , которая ее постоянно перебивает. На эту проблему обратила внимание пользовательница @shpelyovva.

«Я посмотрела несколько эфиров и поняла Лариса Гузеева много говорит и не даёт высказаться всем ведущим, особенно перебивает Вас Василиса», — заявила она.

«Это правда. Боремся с ней 11 лет», — подтвердила Володина.

Другая подписчица попросила приглашать в программу больше «возрастных героев».