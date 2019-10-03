Украинский пранкер напал на Тимберлейка

Украинский пранкер, устроивший скандал на Евровидении, напал на Тимберлейка

Инцидент произошел во время недели моды на показе Louis Vuitton

Видео произошедшего опубликовал ютьюб-канал viewnews

На записи видно, как Тимберлейк шел вместе с женой Джессикой Бил, когда мужчина из толпы схватил певца за ногу сзади и попытался сбить его с ног. Мужчину тут же оттащили охранники. Ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали.

В 2017 году Виталий Седюк устроил скандал на Евровидении. Во время выступления певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина, обернутый в австралийский флаг, и снял штаны.