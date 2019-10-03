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Украинский пранкер, устроивший скандал на Евровидении, напал на Тимберлейка 

РИА Новости + ещё 4 32 минуты назад
Украинский пранкер напал на Тимберлейка
Фото: РИА Новости
Украинский пранкер Виталий Седюк напал на американского певца Джастина Тимберлейка в Париже, сообщает издание "Украина.ру".
Инцидент произошел во время недели моды на показе Louis Vuitton.
Видео произошедшего опубликовал ютьюб-канал viewnews.
На записи видно, как Тимберлейк шел вместе с женой Джессикой Бил, когда мужчина из толпы схватил певца за ногу сзади и попытался сбить его с ног. Мужчину тут же оттащили охранники. Ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали.
В 2017 году Виталий Седюк устроил скандал на Евровидении. Во время выступления певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина, обернутый в австралийский флаг, и снял штаны.
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Шоу-бизнес , Виталий Седюк , Джастин Тимберлейк , Louis Vuitton
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