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Претендует на наследие: адвокат Шукшиной испугалась Алибасова 

Газета.Ru 1 час назад
Адвокат Шукшиной испугалась Алибасова
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов претендует на интеллектуальное наследие писателя Василия Шукшина, заявила адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник. Адвокат музыканта, в свою очередь, отметил, что откреститься от будущего наследства невозможно юридически.
Стало известно о том, что скандальный продюсер Бари Алибасов претендует на творческое наследие писателя Василия Шукшина. Об этом рассказала адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной изначально намеревался отказаться от творческого наследия Василия Макаровича, но позже его позиция изменилась
Адвокат убеждена в том что, в будущем Алибасов предпримет попытку продать авторские права. В настоящее время они приносят стабильный доход одной из дочерей писателя Ольге Шукшиной. Согласно информации СМИ, речь идет о 100 тыс. рублей в месяц. С учетом посвященных писателю телеэфиров эта сумма в разы увеличивается.
Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин, в свою очередь, выразил недоумение, почему родные волнуются о творческом наследии писателя при живой и здравствующей его вдове — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Кроме того, он отметил, что от участия в телепрограммах Ольга Шукшина получает внушительные гонорары.
«Гонорары за телепрограммы исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами рублей, — цитирует Жорина сайт kp.ru. — Слышал, что одна из таких передач не вышла потому, что Ольга требовала приличную сумму. В семье Шукшиных все перессорились из-за квартир, а теперь делят авторские права при живой Лидии Николаевне».
По словам адвоката, продюсер не претендует на наследие Шукшина, однако и отказываться не спешит, поскольку откреститься от будущего наследства невозможно юридически. Согласно предположениям СМИ, шум вокруг интеллектуальных прав писателя поднялся в связи с тем, что месяц назад его вдова легла в больницу, чем вызвала некоторые опасения у своих наследников.
Напомним, что в середине августа у Лидии Федосеевой-Шукшиной случился сердечный приступ на отдыхе в Болгарии. Ситуация тогда усугублялась тем, что из-за отсутствия медицинского полиса актрису не сразу госпитализировали. Тогда Ольга Шукшина сообщала, что состояние матери было достаточно тяжелым, кроме того, ее супруг Бари Алибасов не смог к ней вылететь.
«Говорит, что вылететь в Болгарию не может, потому что у него нет заграничного паспорта. Мол, поднял все связи, но, увы, сделать документ не смог. Ничего тут не поделаешь». — цитирует Ольгу «Собеседник».
По словам дочери актрисы, Алибасов звонил ей тогда каждые два часа, предлагал любую помощь и деньги в том числе.
«Поблагодарила: пусть звонит, лишь бы мама была окружена заботой и вниманием», — сказала она.
По рассказам Ольги, Федосеева-Шукшина отправилась в Бургас в прекрасном настроении — у нее там имеется квартира, в которой она отдыхает каждый год.
«Ну что вы хотите: тут было +15, а там +30. Такие перепады температур опасны для любого человека, вот сердце и дало сбой, давление и подскочило. — сделала вывод она. — Плюс ко всему перелет, а до этого были эмоциональные нагрузки из-за последних событий в нашей семье. Так что не каждый молодой организм такое выдержит, а мама все-таки молодец, всегда вела активный образ жизни и до сих пор не любит сидеть на месте, а уже нужно быть немного поспокойнее».
Говоря о произошедшем, женщина заверила, что больше не позволит своей матери уезжать куда-либо в одиночестве. Кроме того, Ольга Шукшина подчеркнула, что ей не удалось тогда дозвониться своей сестре, актрисе Марии Шукшиной, поскольку та якобы ее давно заблокировала.
«Знаю, что она звонит маме, а это самое главное», — заключила женщина.
Напомним, что в начале этого лета супруг Федосеевой-Шукшиной Алибасов попал в реанимацию — согласно первоначальной версии, в больнице основатель группы «На-на» оказался после того, как перепутал жидкость для промывки труб с соком и выпил ее. Через нескольких дней продюсера ввели в состояние искусственной комы, однако достаточно скоро он пришел в себя и был выписан.
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Шоу-бизнес , Статьи , Мария Шукшина , Сергей Жорин , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
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