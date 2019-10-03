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Нарушение Боярским правил парковки объяснили плохим самочувствием 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Сотрудница одной из аптек в Санкт-Петербурге рассказала о визите народного артиста РСФСР Михаила Боярского 30 сентября — в день, когда актер, предположительно, нарушил правила парковки на Невском проспекте.
Как сообщила фармацевт Зоя Марковцева, Боярский зашел в аптеку, чтобы купить препарат для понижения частоты пульса и еще одно «сердечное» средство, а также «свое постоянное лекарство».
Марковцева заявила, что актер находился в плохом состоянии, и допустила, что он мог нарушить ПДД из-за скверного самочувствия и необходимости срочно принять лекарство, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало проверку после появления в Сети информации о том, что похожий на актера театра и кино Михаила Боярского человек припарковался на Невском проспекте с нарушением правил дорожного движения. Снимок с припаркованным на встречной полосе на Невском проспекте Mercedes появился в социальных сетях.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Боярский , ГИБДД , ТК "Звезда"
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