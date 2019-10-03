Нарушение Боярским правил парковки объяснили плохим самочувствием

Сотрудница одной из аптек в Санкт-Петербурге рассказала о визите народного артиста РСФСР Михаила Боярского 30 сентября — в день, когда актер, предположительно, нарушил правила парковки на Невском проспекте.

Как сообщила фармацевт Зоя Марковцева, Боярский зашел в аптеку, чтобы купить препарат для понижения частоты пульса и еще одно «сердечное» средство, а также «свое постоянное лекарство».

Марковцева заявила, что актер находился в плохом состоянии, и допустила, что он мог нарушить ПДД из-за скверного самочувствия и необходимости срочно принять лекарство, сообщает телеканал «Звезда».