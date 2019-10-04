Богомолов раскритиковал премию «ТЭФИ»

Светская львица Ксения Собчак в Instagram опубликовала кадр со своим супругом Константином Богомоловым. Она отметила, что кадр был сделан после церемонии вручения наград в области киноискусства «ТЭФИ». Как сказала журналистка, церемонию она покидала со смешанными чувствами.
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После #Тэфи. В @lenigmeofficial и со смешанными чувствами. Диалог на лестнице с @konbog75: «— Ну у вас на Золотой Маске тоже так себе с обьективностью! — Ну нет, не сравнивай, у вас в индустрии все-таки сильно похуже. У вас беспросветный «Норкин» во всех номинациях. А все хорошие хотят быть «миниЭрнстом»!» Обожаю)))))
С мужем у нее состоялся диалог на лестнице. Телеведущая сказала, что на престижной театральной премии «Золотая маска», как и на «ТЭФИ», не все хорошо с объективностью.
На это ее супруг парировал, что сравнивать не стоит. По его мнению, в киноиндустрии все намного хуже.
«У вас беспросветный «Норкин» во всех номинациях», — заявил режиссер Константин Богомолов.
Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу несколько недель назад. Пара безумно счастлива вместе. Как отметила светская львица, она обожает своего мужа за яркие высказывания. Она как раз и имела в виду его слова о «ТЭФИ» и его победителях.