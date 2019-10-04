Галкин увидел возле своего замка «инопланетян»

Максим Галкин выложил в сториз Instagram видео, на котором запечатлено необычное ярко красное свечение в небе. Артист предположил, что это может быть НЛО и захотел проконсультироваться в этом вопросе с Катей Лель

Запись появилась в соцсети 4 октября. Юморист снял «неопознанный летающий объект» из окна своего замка в деревне Грязь. На видео сквозь деревья вдалеке видны две ярко-красные полосы, расположенные параллельно друг над другом — одна короче, другая длиннее.

«А это сёдня с ранья. Может, Кате Лель показать?» — подписал запись Галкин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Впрочем, уже в следующей публикации Галкин сам выдвинул более научную версию происхождения запечатленного им феномена. Пародист предположил, что мог снять солнце, предложив подписчикам проголосовать за такой вариант.