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Галкин увидел возле своего замка «инопланетян» 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Галкин увидел возле своего замка «инопланетян»
Фото: РИА Новости
Максим Галкин выложил в сториз Instagram видео, на котором запечатлено необычное ярко красное свечение в небе. Артист предположил, что это может быть НЛО и захотел проконсультироваться в этом вопросе с Катей Лель.
Запись появилась в соцсети 4 октября. Юморист снял «неопознанный летающий объект» из окна своего замка в деревне Грязь. На видео сквозь деревья вдалеке видны две ярко-красные полосы, расположенные параллельно друг над другом — одна короче, другая длиннее.
«А это сёдня с ранья. Может, Кате Лель показать?» — подписал запись Галкин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Впрочем, уже в следующей публикации Галкин сам выдвинул более научную версию происхождения запечатленного им феномена. Пародист предположил, что мог снять солнце, предложив подписчикам проголосовать за такой вариант.
Катя Лель в недавнем интервью рассказала, что встречалась с инопланетянами. Певица отметила, что в 16 лет была украдена с Земли, однако долгое время молчала об этом. Сейчас Лель намерена с помощью ученого-мистика из Америки Сэл Рейчел и контактера Ирины Чикуновой вновь вступить в контакт с инопланетянами.
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Шоу-бизнес , Ирина Чикунова , Катя Лель , Максим Галкин
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