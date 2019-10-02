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Захаров страдал из-за соседства с Пугачёвой 

Рамблер 1 час назад
Захаров страдал из-за соседства с Пугачёвой
Фото: РИА Новости
Режиссёр Марк Захаров был не в восторге, когда ему долгое время пришлось жить по соседству с Аллой Пугачёвой, сообщает «Комсомольская правда». Всему виной шумные вечеринки, которые примадонна устраивала у себя в квартире.
Автор статьи привёл в доказательство выдержку из мемуаров латвийского композитора Раймонда Паулса. Музыкант писал, что Пугачёва жила этажом выше Захарова. В квартире примадонны часто проходили шумные застолья.
«В Москве мы собирались у Пугачевой. Устраивали всякие капустники. Заводилами таких вечеров были Пугачева, вокруг которой все пылало, Илья Резник и тогдашний муж Аллы Евгений Болдин. По пьяному делу и ссоры, и скандалы случались. Под Пугачевой жил Марк Захаров. Бедняга не мог дождаться, когда же мы утихомиримся», — писал композитор.
При этом, несмотря на тревожное соседство, Захаров успел посотрудничать с Пугачёвой на творческой ниве. Певица приняла участие в озвучке женских ролей первого фильма Захарова «Стоянка поезда — две минуты».
Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет в одной из столичных клиник, где проходил лечение от воспаления лёгких. С 1973 года он был главным режиссёром Театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Среди наиболее запомнившихся зрителям работ спектакли: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад»; и фильмы — «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Раймонд Паулс , Марк Захаров , Евгений Болдин , Илья Резник , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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