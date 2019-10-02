Почему Андрей Данилко не создал семью

Андрей Данилко , прославившийся как Верка Сердючка, не раз говорил, что устал от своего сценического образа. Почему артист не создал семью и есть ли у него дети, разбирался «СтарХит».

По данным издания, с тех пор, как Андрей представил зрителям Верку Сердючку, прошло 26 лет. Устав от образа, в прошлом году артист объявил о прощальном туре певицы, отменив, что намерен сделать паузу в творчестве.

При этом яркая и наглая Верка Сердючка имеет мало общего с характером реального Андрея Данилко, выросшего в Полтаве в бедной семье. Артист не распространяется о сердечных делах, отмечая лишь, что не находит времени на отношения из-за загруженности на работе. Однако ему неоднократно приписывали любовные связи с коллегами по «СВ-шоу» — Ольгой Лицкевич, Радмилой Щеголевой и, особенно, с Инной Белоконь, отмечает издание.

В свою очередь Андрей Данилко заявлял, что Инну Белоконь, которая замужем и воспитывает дочь, считает близким другом.

«У нас очень нежные отношения. Мы можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит. Были такие моменты, когда рабочие отношения перерастали в нечто большее. Ну и что здесь такого? Понимаете, это всегда происходит по пьяной лавке», — приводит издание слова музыканта.

Также в 2013 году украинские СМИ сообщили, что у Данилко есть двое сыновей, которых он тщательно скрывает от общественности. Однако артист категорически отверг данную информацию.

«Откуда это все берется, я не знаю. Я вообще ни с кем не общаюсь. Я веду очень закрытый образ жизни. Есть только сцена. Зачем мне дети? Это же не телевизор купить. Должны быть какие-то отношения», — заявил Данилко.

Он также отмечал, что хотел бы создать семью, однако для этого «нужна любовь, дружба», чтобы «комфортно было рядом находиться на одной жилплощади».

«Для меня это непростая история. Детей тоже хочу. Но как сложится. Специально ничего не делаю. Или дано, или нет», — уверен он.