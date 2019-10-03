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Фредди Меркьюри потерял подругу из-за дурной привычки в постели 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Меркьюри потерял подругу из-за привычки в постели
Фото: 360tv.ru
В честь 73-й годовщины со дня рождения фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри в Великобритании вышла книга, в которой собраны его высказывания о разных периодах жизни.
Как сообщило издание Mirror, в книге под названием «Фредди Меркьюри: жизнь в его собственных словах» (Freddie Mercury: A Life, In His Own Words) есть фрагмент, который касается его отношений с Мэри Остин. До того, как Меркьюри определился в своих сексуальных предпочтениях, он встречался с девушкой несколько лет и даже собирался на ней жениться.
Мэри Остин музыкант посвятил песню Love of My Life, и называл главным человеком в своей жизни даже после расставания.
Но у него была одна привычка, которая страшно раздражала Мэри. Очень часто посреди ночи на Фрэдди накатывало вдохновение, и он начинал писать музыку. Однажды он до такой степени забылся, что подтащил к кровати пианино и начал играть.
«Однажды, когда мы жили с Мэри, я проснулся посреди ночи, так как ко мне пришло вдохновение. Новую песню надо было немедленно записать, иначе она просто ушла бы. Поэтому я встал и пододвинул пианино», — рассказывал лидер группы Queen.
Мэри закрывала глаза на многие выходки Фредди, но даже для нее это было чересчур. Музыкант это и сам понимал.
«Это не могло продолжаться долго — она не была готова с этим мириться. Не могу сказать, что я был удивлен. Вдохновение может настигнуть меня где угодно, когда я меньше всего этого жду. Конечно, это портит мою сексуальную жизнь», — жаловался Меркьюри.
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Шоу-бизнес , Мэри Остин , Великобритания
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