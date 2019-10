Меркьюри потерял подругу из-за привычки в постели

Как сообщило издание Mirror, в книге под названием «Фредди Меркьюри: жизнь в его собственных словах» (Freddie Mercury: A Life, In His Own Words) есть фрагмент, который касается его отношений с Мэри Остин . До того, как Меркьюри определился в своих сексуальных предпочтениях, он встречался с девушкой несколько лет и даже собирался на ней жениться.