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Резник потребовал миллионы с детских садов 

Рамблер 35 минут назад
Резник потребовал 180 млн с детских садов
Фото: globallookpress.com
Поэт-песенник Илья Резник требует с сети детских садов «Маленькая страна» 180 миллионов рублей за использование в названии словосочетания, которое ранее было зарегистрировано им на некоммерческую организацию «Музыкальный театр Ильи Резника», сообщает Starhit. Юристы уточняют, что размер требований меньше, но подтверждают серьёзность намерений поэта.
Об инициативе Резника СМИ сообщили владельцы детских садов «Маленькая страна» супруги Будивские, которые уточнили, что требования поэта распространяются на все дошкольные учреждения сети, в том числе открытые по франшизе. С каждого из них планируется взыскать по три миллиона рублей. Учитывая, что в целом по стране сегодня функционирует 60 садов, то Резник требует компенсацию в размере 180 миллионов рублей.
Адвокат поэта Юрий Романов уточняет, что требования пока предъявлены только к семи столичным учреждениям.
«Правообладатель по закону может просить компенсацию до 5 миллионов. Или истребовать упущенную выгоду в двойном размере от заработанной садами суммы. А еще существует административная и уголовная ответственность», — заявил юрист.
По его словам, в результате использования словосочетания «маленькая страна» в товарном знаке, Резник сегодня не может запустить сайт под зарегистрированным им брендом, поскольку домен malenkaystrana.ru был занят сетью детских садов.
«Они продают франшизы и получают отчисления с каждого сада, то есть зарабатывают на этом», — резюмировал Романов.
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Комментарии26
Шоу-бизнес , Юрий Романов , Илья Резник , StarHit
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