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«Дружба на грани»: Батрутдинов об отношениях с Бузовой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Дружба на грани»: Батрутдинов об отношениях с Бузовой
Фото: instagram.com/buzova86
Дмитрий Тарасов не ушел из сознания Ольги Бузовой, заявил «Телепрограмме» ее друг Тимур Батрутдинов.
Бузова и Тарасов были мужем и женой в 2012-2016 годах. По словам Батрутдинова, певица по-настоящему любила футболиста, а тот ранил ее в сердце. По этой причине, уверен комик, Тарасов до сих пор не ушел из сознания Бузовой, поэтому всех мужчин она сравнивает с ним.
В ходе того же интервью Батрутдинов в очередной раз прокомментировал слухи о том, что не просто дружит с Бузовой, а встречается с ней.
«Определение нашим отношениям — дружба на грани», — заявил он.
Комик сообщил о своей неготовности переходить эту грань. По его мнению, это сломает их дружбу, а в возможность таковой между мужчиной и женщиной он верит.
Батрутдинов выразил уверенность, что порой «лучше просто дружить», а «в семье одного медийного человека достаточно». По словам комика, своей девушкой он видит «хранительницу домашнего очага», Бузова же очень деятельна и действительно трудолюбива.
«Она относится к тем женщинам, которые делают из рядовых генералов», — полагает он.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Тимур Батрутдинов
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