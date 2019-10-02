«Дружба на грани»: Батрутдинов об отношениях с Бузовой

Бузова и Тарасов были мужем и женой в 2012-2016 годах. По словам Батрутдинова, певица по-настоящему любила футболиста, а тот ранил ее в сердце. По этой причине, уверен комик, Тарасов до сих пор не ушел из сознания Бузовой, поэтому всех мужчин она сравнивает с ним.

В ходе того же интервью Батрутдинов в очередной раз прокомментировал слухи о том, что не просто дружит с Бузовой, а встречается с ней.

«Определение нашим отношениям — дружба на грани», — заявил он.

Комик сообщил о своей неготовности переходить эту грань. По его мнению, это сломает их дружбу, а в возможность таковой между мужчиной и женщиной он верит.

Батрутдинов выразил уверенность, что порой «лучше просто дружить», а «в семье одного медийного человека достаточно». По словам комика, своей девушкой он видит «хранительницу домашнего очага», Бузова же очень деятельна и действительно трудолюбива.