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Алдонина спросили о фильме про Началову 

Газета.Ru 2 часа назад
Алдонина спросили о фильме про Началову
Фото: РИА Новости
Футболиста Евгения Алдонина спросили о снимающемся фильме, в основу которого легла история жизни его экс-супруги, скончавшейся певицы Юлии Началовой.
По словам Алдонина, сейчас воспитывающего дочь от Началовой Веру, никто не интересовался его мнением по поводу съемок фильма о жизни певицы.
"Да, я видел фото со съемок, но никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал", — цитирует спортсмена сайт kp.ru.
Он также добавил, что никак не относится к съемкам.
Ранее модель раскритиковали за фотосессию у могилы Юлии Началовой.
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Шоу-бизнес , Евгений Алдонин
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