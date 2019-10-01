Алдонина спросили о фильме про Началову

Футболиста Евгения Алдонина спросили о снимающемся фильме, в основу которого легла история жизни его экс-супруги, скончавшейся певицы Юлии Началовой.

По словам Алдонина, сейчас воспитывающего дочь от Началовой Веру, никто не интересовался его мнением по поводу съемок фильма о жизни певицы.

"Да, я видел фото со съемок, но никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал", — цитирует спортсмена сайт kp.ru.

Он также добавил, что никак не относится к съемкам.

Ранее модель раскритиковали за фотосессию у могилы Юлии Началовой.