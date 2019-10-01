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Рыжий из «Иванушек» о возможном романе Ходченковой и Слепакова: «Не обрадовался и не удивился» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Рыжий из «Иванушек» не удивился роману Слепакова
Фото: РИА Новости
Светлана Ходченкова обладает эффектной внешностью, поэтому не удивительно, что она пользуется особым интересом у мужчин. Но актриса пять лет прожила в браке с Владимиром Яглычем, а в 2010 году они развелись. Больше в серьезные отношения 36-летняя звезда не вступала. Но этим летом появились слухи, что у нее роман с артистом и сценаристом Comedy Club Семеном Слепаковым.
Поговаривают, что брутальный актер обратил внимание на Светлану во время съемок сериала «Домашний арест», в котором она сыграла одну из главных ролей. Обаятельная блондинка с точеной фигуркой покорила Семена, который только несколько месяцев назад развелся с женой-юристом Кариной. А в сентябре пара подогрела слухи, появившись вместе на премии «Человек года», которую они вели. Это могло быть простым совпадением, но позже Ходченкову заметили в музее Эрмитаж, где она обнималась и целовалась со Слепаковым, по словам очевидцев.
Сами актеры продолжают хранить молчание, но корреспондент Teleprogramma.pro связался с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым. Как известно, он близко общается со Светланой уже много лет. Певец признался, что читал о новых отношениях актрисы в прессе, но отметил, что лично с ней эту тему не обсуждал, и не знает, насколько правдивы новости о ее романе.
«Я читал, но у нее не спрашивал, потому что такие замуты происходят постоянно у нас, на просторах шоу-бизнеса. Я не обрадовался и не удивился. Подумал: брехня очередная, как всегда, или может быть… но мне кажется — мало вероятно», — высказался Андрей.
«И он хороший парень, и Света хорошая девушка по отдельности. А вместе я их не видел ни разу и пока не представляю», — добавил Григорьев-Апполонов.
Напомним, что в семье самого артиста недавно произошел разлад. Жена рыжего из "Иванушек" ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. Первое время певец отрицал факт того, что расстался с возлюбленной, а в сентябре они подали на развод.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Светлана Ходченкова , Андрей Зубков , Семен Слепаков , Эрмитаж
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