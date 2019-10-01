Выбрана девушка с самыми красивыми ягодицами

Ягодицы бразильянки Сьюзи Кортез признаны самыми красивыми в мире, передает РИА «Новости».

Кортез завоевала титул «Мисс бум-бум» уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.