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Выбрана девушка с самыми красивыми ягодицами 

Рамблер 14 минут назад
Ягодицы бразильянки Сьюзи Кортез признаны самыми красивыми в мире, передает РИА «Новости».
Кортез завоевала титул «Мисс бум-бум» уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.