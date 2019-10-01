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Выбрана девушка с самыми красивыми ягодицами
Рамблер
14 минут назад
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Ягодицы бразильянки Сьюзи Кортез признаны самыми красивыми в мире, передает РИА «Новости».
Кортез завоевала титул «Мисс бум-бум» уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.