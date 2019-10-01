Джигурда рассказал о судебной тяжбе за наследство

Судебные разбирательства длятся уже три года. На наследство бывшей главы авиакомпании Al Air кроме Джигурды также претендует сестра бизнесвумен Светлана Романова . Перед смертью в феврале 2016 Браташ написала завещание, по которому всё наследство — три квартиры в Москве и одна в Париже на общую сумму около 300 млн рублей — должно достаться российскому актёру. В суде обе стороны обвинили друг друга в смерти предпринимательницы.

Джигурда в разговоре с журналистами выразил уверенность, что победителем из судебных разбирательств выйдет он, поскольку он собрал все доказательства своей невиновности в смерти «кумы» и инициировал расследование обстоятельств её гибели.

«Мне важна реабилитация. Не только себя, но и Людмилы Браташ — уникальной женщины. Почему вас не интересует загадочная смерть Людмилы Браташ? Джигурда не причем, но кто-то же причем», — заявил актёр.

Он также подчеркнул, что сразу после гибели Браташ говорил, что её смерть неслучайна. При этом Джигурда отметил, что причиной кончины подруги могли стать «таблетки, которые давали ей к алкоголю».

«Для меня очень важно реабилитировать Люсю, нашу куму, и показать общественности, как бывает, когда близкие родственники и прислуга «отжимают бабло» безбожно и при этом плачут крокодильими слезами», — пояснил артист.

При этом актёр выразил надежду, что на его примере общественность возьмётся за расследование других похожих трагедий: в частности смертей Элины Быстрицкой или Дмитрия Марьянова

После того, как французский суд признает его право на наследство, Джигурда заявил, что продолжит судиться с Романовой, но в этот раз отстаивая свою честь. Артист планирует привлечь сестру Браташ к ответственности за клевету в свой адрес.