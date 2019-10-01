Том Круз прогулялся по метро в Киеве: видео

Местные жители рассказали, что Круза видели на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера.

Голливудский актер Том Круз 30 сентября был замечен в киевском метрополитене. Очевидцы опубликовали видео и фото звезды в соцсетях.

Местные жители рассказали, что Круза видели на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера — скорее всего, он спустился посмотреть метрополитен в рамках экскурсии.

Однако очевидцам все же удалось сделать несколько кадров. Отмечается, что речь в беседе актера и его окружения шла о съемочных локациях.