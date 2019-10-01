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Том Круз прогулялся по метро в Киеве: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Том Круз прогулялся по метро в Киеве
Фото: Reuters
Местные жители рассказали, что Круза видели на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера.
Голливудский актер Том Круз 30 сентября был замечен в киевском метрополитене. Очевидцы опубликовали видео и фото звезды в соцсетях.
Местные жители рассказали, что Круза видели на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера — скорее всего, он спустился посмотреть метрополитен в рамках экскурсии.
Актера сопровождала делегация, ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также охрана, которая запрещала снимать фото и видео.
Однако очевидцам все же удалось сделать несколько кадров. Отмечается, что речь в беседе актера и его окружения шла о съемочных локациях.
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Шоу-бизнес , Том Круз , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Киев
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