Уварова опровергла слухи о стрижке из-за Заворотнюк

Звезда сериала «Не родись красивой» актриса Нелли Уварова опровергла информацию о том, что побрилась в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
В августе СМИ писали, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. В середине сентября стало известно, что актрисе резко стало хуже и она была госпитализирована в одну из московских клиник. При этом официальных комментариев о состоянии артистки нет. Директор Заворотнюк Стас Христов заявил ранее, что ему запрещено говорить о ее здоровье.
«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года, я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком!» — заявила Нелли Уварова.
Она также подчеркнула, что то, «что раздули СМИ, просто невыносимо».
По данным «Дни.ру», Уварова оказалась в центре внимания после того, как побрилась налысо. Масла в огонь подлила сама артистка. Она опубликовала сообщение в поддержку дочери Анастасии Заворотнюк, в котором пожелала скорейшего выздоровления ее маме и «не обращать внимания на недругов».