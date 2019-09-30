«Раздули СМИ»: Уварова опровергла слухи о стрижке из-за Заворотнюк

В августе СМИ писали, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. В середине сентября стало известно, что актрисе резко стало хуже и она была госпитализирована в одну из московских клиник. При этом официальных комментариев о состоянии артистки нет. Директор Заворотнюк Стас Христов заявил ранее, что ему запрещено говорить о ее здоровье.

«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года, я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком!» — заявила Нелли Уварова.

Она также подчеркнула, что то, «что раздули СМИ, просто невыносимо».