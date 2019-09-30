Названа дата старта нового сезона «Голоса»

Новый сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

Премьера восьмого сезона музыкального шоу "Голос" состоится 11 октября на Первом канале, сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала.

"Приемная комиссия изучила тысячи анкет, провела кастинг сотен вокалистов и отобрала 120 самых ярких из них для участия в знаменитых слепых прослушиваниях. Наставники команд — Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин", — отметили в пресс-службе.

В новом сезоне участвуют исполнители из Абакана, Архангельска, Астаны, Ашдода, Балашихи, Бендер, Бишкека, Бобруйска, Брянска, Владимира, других городов.

Зрители нового сезона получат возможность принимать решения о судьбе того или иного участника вместе с его наставником. "Зрители получат персональную красную кнопку и смогут вступить в игру прямо по ходу эфира, предвосхищая решения наставников. Самый удачливый игрок получит приглашение на финал проекта", — добавили в пресс-службе.