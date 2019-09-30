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Новый сезон шоу «Голос» стартует 11 октября 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Названа дата старта нового сезона «Голоса»
Фото: Первый канал
Премьера восьмого сезона музыкального шоу "Голос" состоится 11 октября на Первом канале, сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала.
"Приемная комиссия изучила тысячи анкет, провела кастинг сотен вокалистов и отобрала 120 самых ярких из них для участия в знаменитых слепых прослушиваниях. Наставники команд — Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин", — отметили в пресс-службе.
В новом сезоне участвуют исполнители из Абакана, Архангельска, Астаны, Ашдода, Балашихи, Бендер, Бишкека, Бобруйска, Брянска, Владимира, других городов.
Зрители нового сезона получат возможность принимать решения о судьбе того или иного участника вместе с его наставником. "Зрители получат персональную красную кнопку и смогут вступить в игру прямо по ходу эфира, предвосхищая решения наставников. Самый удачливый игрок получит приглашение на финал проекта", — добавили в пресс-службе.
Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Валерий Сюткин , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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