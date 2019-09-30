Корикова обрушилась на врачей и полицейских

Журналисты разрушают жизни артистов, заявила в своем инстаграме Елена Корикова

Вчера она опубликовала кадр из фильма со своим участием «Барышня-крестьянка», а в подписи к нему обвинила врачей, полицейских и журналистов («язык не поворачивается назвать их людьми») в том, что они «творят беспредел». Первые передают последним информацию об обратившихся к ним артистах, а те начинают «фантазировать».

«Они разрушают жизнь людям искусства», — посетовала актриса, обвинив их в лишении артистов работы, личной жизни, а порой и самой жизни.

В пример Корикова привела судьбу режиссера «Барышни-крестьянки» Алексея Сахарова . Сославшись на его супругу, она рассказала, что тот умер после прочтения «гадкой» статьи про свой фильм — стало плохо с сердцем.