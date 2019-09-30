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Корикова обрушилась на врачей и полицейских 

Рамблер 1 час назад
Корикова обрушилась на врачей и полицейских
Фото: РИА Новости
Журналисты разрушают жизни артистов, заявила в своем инстаграме Елена Корикова.
Вчера она опубликовала кадр из фильма со своим участием «Барышня-крестьянка», а в подписи к нему обвинила врачей, полицейских и журналистов («язык не поворачивается назвать их людьми») в том, что они «творят беспредел». Первые передают последним информацию об обратившихся к ним артистах, а те начинают «фантазировать».
«Они разрушают жизнь людям искусства», — посетовала актриса, обвинив их в лишении артистов работы, личной жизни, а порой и самой жизни.
В пример Корикова привела судьбу режиссера «Барышни-крестьянки» Алексея Сахарова. Сославшись на его супругу, она рассказала, что тот умер после прочтения «гадкой» статьи про свой фильм — стало плохо с сердцем.
В этой связи актриса поинтересовалась у министра культуры Владимира Мединского, не хочет ли он издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов. Тогда, по ее мнению, в России будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Елена Корикова , Владимир Мединский , Алексей Сахаров
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