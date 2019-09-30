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Катя Гордон прослезилась, вспомнив жизнь на прошлой квартире 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Катя Гордон прослезилась, вспоминая о прошлом
Фото: Instagram
Юрист и певица Катя Гордон рассказала поклонникам о ностальгии, которая заставила ее прослезиться. Волна чувств и воспоминаний накатила на артистку, когда она на днях зашла в свою старую квартиру. Это было первое жилье, которое женщина купила (позже она продала его и перебралась в апартаменты в 150 квадратных метров и с четырьмя балконами). Здесь она жила, выплачивая долг и страдая, мечтая, что у ее детей будет лучшая жизнь.
«Прошла я по опустевшей своей квартирке, жутко уютной и теперь жутко пустой… И вспомнила добрым словом тех, кто и тогда был рядом…» — написала Гордон в Instagram.
38-летняя артистка отметила, что после того, как наладила свою жизнь, она «отключила» в себе опцию страдать. Напомним, женщина продолжает бороться со множеством сплетен, которые ходят вокруг ее личности. Большинство из этих нелицеприятных слухов, уверена она, распустил о ней бывший муж — известный адвокат Сергей Жорин.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Катя Гордон , Сергей Жорин
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